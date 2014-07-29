Владимир Миклушевский: Ситуация в Приморье сложная, но контролируемая

Губернатор края Владимир Миклушевский обратился к Президенту России Владимиру Путину за помощью в ликвидации чрезвычайной ситуации в Приморье, вызванной непогодой. Поручение подготовить соответствующие письма глава региона дал профильным департаментам краевой Администрации 9 августа в ходе заседания комиссии по ЧС. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Накануне Владимир Миклушевский вместе с представителями профильных департаментов лично посетил территории, наиболее пострадавшие в ходе ЧС – Уссурийский городской округ, Хасанский и Надеждинский районы.

«По итогам облета сделал доклад Президенту страны. Ситуация в целом контролируемая, но остается сложной», – подчеркнул глава региона, открывая совещание.

По информации Примгидромета, в целом на реках пострадавших районов спад воды уже наблюдается либо вот-вот должен произойти.

«По прогнозу на ближайшие сутки сегодня днем и в течение ближайшей ночи локально пройдут кратковременные дожди – от 5 до 15 миллиметров, неинтенсивно. В дальнейшем до конца недели – без осадков. Более того, вчера выпал сильный дождь в Пограничном районе – 44 миллиметра за два часа при месячной норме в 110», – доложила представитель Примгидромета.

Владимир Миклушевский сделал акцент на своевременности и полноте предоставления прогнозных сведений.

«Опасные явления могут происходить в течение августа, поэтому зона ЧС может быть еще расширена. Прошу быть максимально аккуратными с прогнозами. Мы на вас ориентируемся, специально на связи сейчас все 34 муниципалитета», – отметил глава.

Как доложил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин, сегодня в Приморье остаются подтоплены 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, 577 жилых домов, 2053 придомовых территории плюс 361 придомовая за сутки, 12 социально значимых объектов.

«Повреждено 27 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, перемытых участков нет. Продолжают функционировать четыре лодочные переправы. Развернуто пять ПВР, в которых размещены 160 человек. Частично отключены от электроэнергии 1312 домов в шести муниципалитетах и четыре социально значимых объекта», – обозначил он.

Губернатор Приморья дал поручение профильным департаментам Администрации Приморья подготовить письма с информацией о нанесенном ущербе, чтобы край мог претендовать на федеральную помощь.

«Я обратился к Президенту с просьбой помочь в ликвидации ущерба. Он меня поддержал. Готовьте письма, чтобы я сегодня же их подписал», – заявил Губернатор.

Напомним, о ситуации с паводком в Приморье Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина. Глава государства во вторник, 8 августа, провёл телефонный разговор с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Глава региона сообщил о том, какие меры принимаются для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, прошедшими в Приморье 7-8 августа, а также о помощи пострадавшему населению.

Также Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.

Владимир Путин поддержал обращение Губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.

Отметим, в Приморье из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа, режим ЧС муниципального уровня также введен в Пограничном районе края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]