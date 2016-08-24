Почти 5 тысяч гектаров посевов пострадало в результате стихии в Приморье
Специальная рабочая группа оценивает ущерб сельхозпроизводителей после ливневых дождей в Приморье. Сегодня специалисты отправились в Октябрьский и Михайловский районы края. Об этом доложили Губернатору Владимиру Миклушевскому на комиссии по ликвидации ЧС в среду, 9 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы.
«На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб составил 180 миллионов рублей», – уточнил руководитель ведомства.
Он также добавил, что сегодня специальная рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для совместной работы с муниципальными комиссиями по оценке ущерба местным сельхозпроизводителям.
Губернатор Владимир Миклушевский поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, все пострадавшие от стихии фермеры должны получить положенные им выплаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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