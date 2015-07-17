700 граммов гашиша изъяли полицейские у наркодилера во Владивостоке
В рамках операции «Мак» полицейские с поличным задержали 27-летнего мужчину, сбывавшего наркотики. К ак сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, задержанный находится на территории города Владивостока с мая 2017 года, постоянного места жительства и работы не имеет. Задержанный активно использовал меры конспирации своей деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На период следствия в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление канала поставки гашиша.
Напомним, что комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» продлится до 30 сентября 2017 года. До конца операции основные усилия ее участников направлены на изъятие из незаконного оборота крупных партий наркотиков каннабисного ряда, а также перекрытие каналов поступления наркотиков.
За время проведения 1 этапа операции ликвидированы 65 незаконно выращенных посевов конопли и опийного мака. Кроме того, полицейские и дружинники уничтожили 87 очагов дикорастущей маньчжурской конопли на общей площади в 82 гектара.
Фото - УМВД по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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