Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР

9 августа первый протокольный визит в администрацию Владивостока нанес Зо Сек Чхол – новый генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики. С ним встретился исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также консул генерального консульства КНДР в городе Владивостоке Чой Ён Нам.

Зо Сек Чхол в июле нынешнего года сменил на этом посту Им Чхон Ира, который являлся генеральным консулом КНДР во Владивостоке с 2014 года и завершил работу в нашем городе в связи с истечением срока дипломатической службы в Приморье.

Константин Межонов поздравил Зо Сек Чхола с назначением во Владивосток и пожелал ему плодотворной, комфортной работы в нашем городе. Он познакомил генерального консула КНДР с новым статусом Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и свободного порта, динамичному развитию которого способствуют такие крупнейшие мероприятия мирового уровня как саммит АТЭС и Восточный экономический форум.

Константин Межонов также подчеркнул, что у Владивостока сложились прочные дружественные отношения с КНДР, и особенно с городом-побратимом Вонсаном. Большой вклад в них вносит генеральное консульство КНДР, которое переехало во Владивосток из Находки в апреле 2016 года. При этом Владивосток занимает особое место в развитии добрососедских отношений между Россией и КНДР. Именно наш город, единственный в России, кроме Москвы, в разное время посещали вожди корейского народа – Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Зо Сек Чхол, со своей стороны, проявил немалую осведомленность о ходе больших перемен в инфраструктуре Владивостока, произошедших в последние несколько лет. Это возведение мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, кампуса федерального университета и многих других новых объектов, в строительстве которых принимали участие и рабочие из КНДР. Он также сообщил, что 15 августа исполняется 72 года со дня освобождения Северной Кореи от японских захватчиков, огромную роль в котором сыграли советские воины. Памятники им бережно сохраняются на территории КНДР.

Константин Межонов рассказал, что один из его близких родственников участвовал в этих боях по освобождению Северной Кореи и награжден рядом наград этой страны.

В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов. Константин Межонов и Зо Сек Чхол подтвердили, что готовы прилагать усилия для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений Владивостока и КНДР в различных областях. Они также обменялись мнениями о политической обстановке на Корейском полуострове, Дальнем Востоке России и в мире.

Справка. Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики в городе Владивостоке Зо Сек Чхол родился в 1965 году.

Он окончил Пхеньянский институт изобразительных искусств, с 1989 по 1994 год служил в рядах Корейской Народно-освободительной армии. С 1994 года начал работу в министерстве иностранных дел КНДР – сотрудником управления транспортировки, затем в посольстве КНДР в КНР, где с 2008 до 2012 года являлся вторым секретарем этого посольства. Затем был назначен заместителем директора, директором по финансам, директором по экономическому сотрудничеству МИД КНДР. С 2016 по 2017 год занимал должность заместителя генерального консула Даляньского филиала генерального консульства КНДР в Шеньяне (Китай). С июля 2017 года работает генеральным консулом Корейской Народно-Демократической Республики в городе Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]