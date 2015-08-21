Режим ЧС введен в Пограничном районе Приморья

Режим ЧС муниципального уровня введён в Пограничном районе в среду, 9 августа.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, 7-8 августа в Пограничном районе выпало почти 140 миллиметров осадков при месячной норме около 100 миллиметров, что привело к подтоплению населённых пунктов и нарушению связи и автомобильного сообщения.

«В районе есть подтопленные дома, отсутствует связь с сёлами Таловое и Духовское, есть угроза размыва железнодорожных путей, наблюдаются переливы через автодороги», – уточнили в ведомстве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В связи со сложной паводковой ситуацией принято решение ввести в районе режим ЧС муниципального уровня.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ.

О ситуации с паводком в Приморье Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина. Глава государства во вторник, 8 августа, провёл телефонный разговор с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Глава региона сообщил о том, какие меры принимаются для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, прошедшими в Приморье 7-8 августа, а также о помощи пострадавшему населению.

Также Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.

Владимир Путин поддержал обращение Губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]