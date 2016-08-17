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В четверг дожди в Приморье прекратятся

В четверг дожди в Приморье прекратятся

В четверг, 10 августа, на погоду Приморья будет оказывать влияние гребень антициклона, который располагается над Охотским морем.

Ночью в отдельных районах дожди еще сохранятся, а днем осадки маловероятны. Ночь в поле повышенного давления будет на 2 – 5 градусов прохладнее предыдущей, +12…+18 °С, на востоке +7…+11 °С.

Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С, на побережье +18…+23 °С.

Во Владивостоке в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +21…+24 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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