В четверг дожди в Приморье прекратятся
В четверг, 10 августа, на погоду Приморья будет оказывать влияние гребень антициклона, который располагается над Охотским морем.
Ночью в отдельных районах дожди еще сохранятся, а днем осадки маловероятны. Ночь в поле повышенного давления будет на 2 – 5 градусов прохладнее предыдущей, +12…+18 °С, на востоке +7…+11 °С.
Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С, на побережье +18…+23 °С.
Во Владивостоке в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +21…+24 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
28.07.2017 В День Военно-морского флота во Владивосток придет настоящее лето
-
18.07.2017 На смену духоте во Владивосток пришла прохлада и морось
-
24.05.2017 Сильный дождь обрушится на Приморье
-
10.05.2017 11 мая в Приморье местами пройдут небольшие и умеренные дожди
-
24.10.2016 Очередной циклон принесет осадки в Приморье
-
17.08.2016 Курортная погода вернулась во Владивосток
Добавить комментарий