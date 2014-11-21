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В Приморье развивается экспортный потенциал рыбохозяйственной отрасли. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

На новом предприятии в Славянке появится двести рабочих мест, передовое технологическое оборудование и еще большие возможности для развития экспортного потенциала рыбохозяйственной отрасли края. Тем более, что предприятие запускает производство под конкретных покупателей продукции из Приморского края.

Почти двадцать лет эта территория пустовала, а помещения и цеха некогда знаменитого на всё Приморья рыбзавода приходили в негодность. И вот темные времена позади, уже как год на этом месте строят новое производство, сейчас устанавливают оборудование и очистные сооружения.

Андрей Якимчук, генеральный директор предприятия: «В последний год мы нашли хороших инвесторов в лице китайцев и одной рыбодобывающей компании, которые совместно с нами восстановили холодильник, причал, сейчас делают цеха по переработке морепродуктов».

Самое важное в этой истории — это то, что в Приморье начинает возрождаться рыбоперерабатывающее производство. Достижения приморских рыбаков в море впечатляют, но вот пока переработать такие достижения на берегу в Приморье мощностей явно не хватает.

На новом производстве намерены перерабатывать любые морепродукты. Производство безотходное: рыбу будут не только солить и сушить, в планах изготовление субпродуктов и муки. И главное — живую рыбу здесь будут готовить для отправки на экспорт.

От моря, где будут добывать морепродукты, всего несколько метров, поэтому рыбу будут доставлять до потребителя еще живой

А храниться и дожидаться отправки она будет вот в этих бассейнах. Покупатель на нее уже есть — это соседний Китай. Впрочем, руководство завода надеется, что и на приморском рынке эта рыба будет востребована.

Десятки славянских технологов, инженеров и рыбообработчиков уже предлагают свою кандидатуру на новое предприятие. Всего на завод потребуется не менее 200 рабочих мест. На обработку первую рыбу здесь примут уже в начале осени.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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