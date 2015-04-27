Размытые участки дорог восстановили в четырех районах Приморья за сутки

Работы по восстановлению проездов по поврежденным стихией участкам дорог в районах Приморья продолжаются. Специальная комиссия произведет оценку нанесенного транспортной инфраструктуре ущерба. Об этом доложили Губернатору края Владимиру Миклушевскому в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС 9 августа.

По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, за минувшие сутки было восстановлены поврежденные участки на дорогах в четырех муниципальных образованиях: Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе.

«Работы по восстановлению проезда по автомобильной дороге Раздольное–Хасан завершены в полном объеме: обеспечено движение на размытых участках по одной полосе, выполнены подходы к мостам. На автомобильной дороге Владивосток–Алексеевка восстановлены подъезды к мосту, восстановлен проезд к селам Тереховка, Оленевод, Тихое по временной схеме. Вчера также были выполнены работы по восстановлению проезда на автомобильной дороге Уссурийск–Пограничный–Госграница на 19 километре, по временной схеме – проезд на дороге Уссурийск–Ольховка–Осиновка. В Михайловском районе восстановлено земполотно дороги Михайловка–Спасск-Дальний на подходах к мосту, где были разрушены подпорные стенки. Восстановлены проезды к селам Некруглово, Зеленый Яр, Песчаное», – доложил он.

В настоящее время начаты работы по обеспечению связи с селами Безверхово и Перевозное в Хасанском районе, туда уже зашла тяжелая техника. Сегодня до конца дня дорожники планирует восстановить размытый проезд на автомобильной дороге Уссурийск–Утесное–Красный Яр–Тереховка.

В тоже время некоторые участки пока остаются подтоплены, приступить к восстановлению проезда на них рабочие смогут только после спада воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Это подъезд к селу Овинниково в Хасанском районе. В Уссурийске еще высокая вода на дороге Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Кроуновка и Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Яконовка, рассчитываем завтра выйти на участок. В Пограничном районе сохраняется подтопление земполотна на подьезде к селу Духовское. В Черниговском районе пока нет проезда на участках трасс Сибирцево–Хабаровск–Владивосток, Сибирцево–Духовское», – сообщил директор департамента.

Несмотря на наличие небольших переливов и повреждений дорожного полотна, проезд обеспечен на трассах 12 километр–Фадеевка–Застава, 3 километр–Гранатовка–Синельниково, 2 километр–Гранатовка–Синельниково в Октябрьском районе, Сибирцево–Жариково–Комисарово и подъезде к поселку Камень-Рыболов – в Ханкайском районе, а также на трассе Михайловка–Турий Рог–Алексеево.

Александр Швора отметил, что по обращению департамента в Приморье прибудет специальная комиссия Росавтодора, которая поможет произвести оценку ущерба, нанесенного дорогам края в результате стихии.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что вся полученная информация должна быть направлена в письме на имя Президента России для принятия решения о поддержке из средств федерального бюджета.

Напомним, накануне, 8 августа, Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Миклушевским. Губернатор обратился к главе государства с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций населению за потерянное имущество. Владимир Путин обращение поддержал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]