Адвокаты вице-губернатора Приморья Вишнякова обжаловали его арест
Защита подозреваемого в превышении полномочий вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова обжаловала в Приморском краевом суде избранную ему меру пресечения в виде ареста, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Жалоба поступила. Судебное заседание назначено на четверг", - сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева.
Ранее адвокаты чиновника сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток", чтобы будет добиваться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Как сообщалось, Фрунзенский районный суд Владивостока 27 июля избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца - до 10 сентября.
Мера пресечения чиновнику избрана в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.08.2017 Экс-чиновник администрации Приморья отправлен под домашний арест по делу о махинациях с имуществом театра оперы и балета
-
27.07.2017 Вице-губернатор Приморья Е.Вишняков арестован до 10 сентября
-
27.07.2017 Администрация Приморья выступила с официальным комментарием по делу Евгения Вишнякова
-
27.07.2017 Евгения Вишнякова доставили во Фрунзенский суд Владивостока
-
26.07.2017 Источник: вице-губернатора Приморья подозревают в превышении полномочий
-
28.07.2016 Адвокаты обжаловали арест главы Владивостока Игоря Пушкарева
Добавить комментарий