Адвокаты вице-губернатора Приморья Вишнякова обжаловали его арест

Защита подозреваемого в превышении полномочий вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова обжаловала в Приморском краевом суде избранную ему меру пресечения в виде ареста, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Жалоба поступила. Судебное заседание назначено на четверг", - сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева.

Ранее адвокаты чиновника сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток", чтобы будет добиваться меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Как сообщалось, Фрунзенский районный суд Владивостока 27 июля избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца - до 10 сентября.

Мера пресечения чиновнику избрана в связи с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]