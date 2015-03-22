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12 отдыхающих эвакуировали спасатели из бухты Нарва

12 отдыхающих эвакуировали спасатели из бухты Нарва

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

9 августа инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю на катере проводилась эвакуация двенадцати отдыхающих из бухты Нарва в село Безверхово Хасанского района.

Работники ГИМС также доставляли продукты питания, бутилированную воду в село Барабаш. Кроме того, в составе аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю сотрудники ГИМС доставляли жизненно важные лекарства в пгт Приморский Хасанского района.

Всего с начала подтопления сотрудниками ГИМС эвакуированы 55 человек, в том числе дети и беременные женщины. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по приморскому краю.

Напомним, что в Приморье выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму осадков. В результате сильного дождевого паводка пострадали Уссурийский городской округ, Хасанаский, Надеждинский, Михайловский муниципальные районы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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