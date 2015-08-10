Анонс на 10 августа
10 августа во Владивостоке в краевом отделении Союза художников России (ул. Алеутская, 14а) состоится открытие выставки «Душа удэге». Торжественная церемония открытия пройдет в 17.00. Выставка будет работать до 28 августа. Вход свободный.
10 августа во Владивостоке на парковке около т/ц «Центральный» в 12.00 Иван Савкин попытается сдвинуть с места два карьерных самосвалов с грузом. Вход на мероприятие свободный.
10-13 августа г. Владивосток, водно-спортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту, аквабайк, ралли рейд.
10-15 августа г. Владивосток, стадион «Строитель» (пр-т 100-летия Владивостока, 30д), стадион кампуса ДВФУ (о. Русский). Международный Кубок по бейсболу стран АТР среди мужчин, юниоров и юношей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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