В Приморье за мошенничество осужден таможенный инспектор

В отношении бывшего инспектора таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни вынесен обвинительный приговор по факту покушения на мошенничество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.

Обвиняемая в апреле 2016 года обманом завладела деньгами, принадлежащими иностранцу, который проходил таможню. Злоупотребляя доверием последнего, сотрудница таможни потребовала 8 тыс. рублей за процедуру таможенного оформления. Иностранец передал злоумышленнице 5 тыс. рублей, однако распорядиться ими она не смогла, поскольку ее действия были пресечены оперативными сотрудниками.

Пограничным районным судом Приморского края женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]