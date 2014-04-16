В Приморье за мошенничество осужден таможенный инспектор
В отношении бывшего инспектора таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни вынесен обвинительный приговор по факту покушения на мошенничество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.
Обвиняемая в апреле 2016 года обманом завладела деньгами, принадлежащими иностранцу, который проходил таможню. Злоупотребляя доверием последнего, сотрудница таможни потребовала 8 тыс. рублей за процедуру таможенного оформления. Иностранец передал злоумышленнице 5 тыс. рублей, однако распорядиться ими она не смогла, поскольку ее действия были пресечены оперативными сотрудниками.
Пограничным районным судом Приморского края женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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