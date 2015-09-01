На реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды
Паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья стабилизируется. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
На реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды, реки Казачка, Комаровка вошли в коренные берега, сохраняется подтопление пойм рек Борисовка, Раковка. На р. Раздольная в районе г. Уссурийск спад уровня воды. На р.Раздольная (Надеждинский район) в ночь на среду прошли максимальные уровни дождевого паводка, на реке отмечается спад уровня воды. 10-12 августа р. Раздольная войдет в коренные берега.
На территории Михайловского района сохраняется подъем уровня воды р.Абрамовка на 0,6м, в верхнем течении р.Илистая интенсивность подъема снизилась, на р. Осиновка отмечается спад уровня воды. Слой воды на поймах рек Абрамовка, Осиновка 0,2-0,6 м.
В нижнем течении р. Илистая на территории Черниговского района отмечается подъем уровня воды, подтоплена низкая пойма.
На остальных реках края наблюдаются колебания уровней воды. Реки в берегах.
В ближайшие трое суток — 10-12 августа — на реках ожидается преимущественно спад уровня воды до 0,5 м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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