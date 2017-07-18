Международные «Армейские игры» продолжаются в Приморье. На тропе выживания морские пехотинцы России, Китая, Ирана и Венесуэлы борются за звания лучших. В отдельной дисциплине «Кубок Моря» сражаются экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота и корвета «Хуангши» Народно-освободительной армии Китая.

Не прошло и месяца, как корвет «Совершенный» вошел в состав Тихоокеанского флота, и уже сегодня новый корабль тягается силами с китайским корветом «Хуангши».

Одна из сложнейших задач для экипажа — поражение мишени на расстоянии почти 10 км. Делают это из орудия со 100-миллиметровыми снарядами. При правильном попадании вражескому кораблю уцелеть не удастся, а щиту, который используют в качестве мишени, и подавно.

Расстояние так велико, что результат увидеть просто не получится. Но приборы докладывают: цель поражена. Стреляют корветы сегодня и по воздушным мишеням, и по бочкам в воде, которые выполняют здесь роль морских мин.

Тем временем морпехи сразу нескольких стран соревнуются на суше. По тропе выживания бегут солдаты России, Китая, Венесуэлы, Ирана. Все в снаряжении весом почти 30 кг. Иногда на руках приходится нести и товарища.

На лицах солдат — вся тяжесть испытаний. В конце забега многие падают на землю. Но перед военными стоит задача показать лучшее время. И ни в коем случае не утопить оружие — в конце полосы препятствий стрельба на меткость.

Армейские игры идут сразу на 22 полигонах — в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае. Чей флот лучший, будет известно уже 12 августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]