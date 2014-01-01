Новый режим работы МРЭО позволил значительно сэкономить время граждан

С 9 августа в трех регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Приморского края (в городах Владивосток, Находка, Уссурийск), а также в экзаменационном отделении №1 (дислокация г. Владивосток) по средам ведется прием граждан, записавшихся через портал госуслуг.

По результатам первого дня работы по новому режиму отмечено, что граждане приходят в указанное время, отсутствует период ожидания в очереди, что позволяет значительно сэкономить время и распланировать свой день.

Напомним, с 09.08.2017 изменен режим работы регистрационных пунктов г. Владивостока, г. Уссурийска, г. Находки МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Теперь по средам (один раз в неделю) с 08:00 до 12:00 осуществляется прием граждан, только предварительно записавшихся на регистрацию автомототранспортных средств через федеральную государственную информационную систему (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Обращаем Ваше внимание, что прием граждан, записавшихся на единый портал www.gosuslugi.ru посредством контактного телефона с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение) по средам производиться не будет.

Также с 09.08.2017 изменен режим работы экзаменационного пункта в г. Владивостоке. Теперь каждую среду с 08.00 до 12.00 часов в отделении № 1 (дислокация г.Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю осуществляется прием граждан, только предварительно записавшихся через федеральную государственную информационную систему (Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Следует отметить, что только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Едином портале государственных и муниципальных услуг граждане могут воспользоваться скидкой 30% при уплате государственной пошлины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]