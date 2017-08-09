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ДТП с переворотом произошло в районе села Кипарисово

ДТП с переворотом произошло в районе села Кипарисово

Фото: dps_control

ДТП с переворотом произошло в районе села Кипарисово Надеждинского района на автодороге Хабаровск–Владивосток.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада медиков.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 51-летний житель Уссурийска, водитель автомашины «Митсубиси Шариот», двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на проезжей части.

В результате автоаварии травмы получила 51-летняя пассажирка автомашины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой.

Стаж водителя «Митсубиси Шариот» составляет 33 года. В 2017 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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