ДТП с переворотом произошло в районе села Кипарисово
ДТП с переворотом произошло в районе села Кипарисово Надеждинского района на автодороге Хабаровск–Владивосток.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада медиков.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 51-летний житель Уссурийска, водитель автомашины «Митсубиси Шариот», двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на проезжей части.
В результате автоаварии травмы получила 51-летняя пассажирка автомашины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой.
Стаж водителя «Митсубиси Шариот» составляет 33 года. В 2017 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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