Энергетики восстанавливают линии электропередачи в Хасанском районе

Оперативные бригады энергетиков ведут работы по восстановлению электроснабжения трех населенных пунктов в Хасанском районе – с. Береговое, п. Рыбачий и части с. Филипповка. 9 августа днем энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям жилого сектора с. Кравцовка.

Проведению аварийно-восстановительных работ в оставшихся населенных пунктах препятствует сильный размыв грунта и затопление объездных дорог.

В Хасанский район филиал ДРСК «Приморские электрические сети» организовал доставку дополнительных бригад, материалов и инструментов, необходимых для восстановления нормальной схемы электроснабжения. Также специалисты продолжают обследование энергоустановок, пострадавших от паводка.

На линии 10 кВ, питающей село Кравцовка, энергетики установили временную деревянную опору, натянули провод. На поврежденном участке линии продолжается осмотр оборудования и укрепление опор линий электропередачи. Кроме этого, в связи с отсутствием проезда техники энергетики пешком продвигаются по трассе ЛЭП 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение с. Береговое и п. Рыбачий. К настоящему времени обнаружена смытая опора с поваленными на нее деревьями. Протяженность участка линии, который необходимо осмотреть, составляет 15 километров. Сейчас по договоренности с администрацией Приморского края решается вопрос о доставке в село Береговое дизель-генераторных установок.

По результатам осмотров ЛЭП будет принято решение о необходимости корректировки трасс ЛЭП с учетом возможных паводковых ситуаций. Работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших населенных пунктов осуществляется при взаимодействии с региональным МЧС и муниципалитетами.

В приморском филиале ДРСК продлен до 20-00 9 августа режим повышенной готовности в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети». Энергетики также произвели замену персонала, работающего с 6 августа в круглосуточном режиме. В Хасанский район переброшены бригады из четырех сетевых районов, обслуживающих Артемовский городской округ, Шкотовский, Черниговский и Кировский муниципальные районы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]