День Бикина. Сразу два праздника отметили жители удэгейского села Красный Яр — его 60-летие и День коренных народов мира. Все это организаторы объединили в один большой экологический фестиваль «День Бикина», главной задачей которого стало возрождение древних удэгейских традиций.

Над Красным Яром повисли тучи, и мелкий дождь начал портить праздник. Но после обращения шамана ко всем пяти удэгейским богам выглядывает солнце. Теперь точно ничто не помешает отлично провести «День Бикина»!

Василий Дункай, шаман: «Прежде чем какое-то большое дело провести, всегда обращались к богам, чтобы они пришли, помогли».

Прежде всего, «День Бикина» — это возрождение древних традиций. И неслучайно, что главный организатор праздника — национальный парк «Бикин», одна из основных задач которого — сохранение исконного образа жизни удэгейцев. А он немыслим без реки и лодок.

Умение управляться с оморочкой, так называется эта лодка, — одно из главных в жизни удэгейца, ведь по реке они добираются до своих охотничьих участков, ну, и, естественно, рыбачат.

А на фестивале на лодках еще и соревнуются в скорости. Правда, для гонок выбрали не маленькие оморочки, а большие баты. В каждой команде по два юноши — они отталкиваются шестами, и девушка — она за веслом.

Татьяна Чупановская, жительница с. Красный Яр: «Для нас это не развлечение, должны женщины уметь, я могу на большой лодке и на оморочке могу».

На спортивной площадке выясняют, кто сильнее в зэлигэ. Это такой удэгейский почти забытый вид спорта. Он развивает у детей навыки рыбной ловли. У каждого игрока в руках острога, а снарядом служит вязанка сена, которая выполняет роль тайменя.

Роман Канчуга, житель с. Красный Яр: «Раньше ловили острогой рыбу с лодки. Вот развивает попадание копьем в цель».

Ну и, конечно, кроме спортивных состязаний, гостей праздника ждал большой концерт, ярмарка и угощения. Одним из самых интересных и трогательных событий стала вечерняя видеоинсталляция. Чтобы ее сделать, почти у каждого жителя Красного Яра взяли домашний фотоальбом и отсканировали его. Почти каждый смог увидеть себя и своих близких. А еще с фотографий смотрят и те, кто 60 лет назад строил Красный Яр.

Шаман по традиции благодарит предков во время вечернего обряда у большого костра. Впрочем, не только благодарит, но и просит благополучия селу и его жителям.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]