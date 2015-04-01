Подтопленные детские сады Приморья откроют на следующей неделе

Большинство пострадавших от удара стихии детских садов Приморья возобновят работу с начала следующей недели. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложила в ходе заседания краевой комиссии по ликвидации последствий ЧС заместитель директора департамента образования и науки Ольга Московкина, откачка воды из подвалов и просушка помещений продолжаются в детских садах Уссурийска, Надеждинского, Михайловского и Хасанского районов.

«В Надеждинском районе не начал работу только один из четырех пострадавших объектов – это детский сад в поселке Оленевод. В Михайловском районе пострадали шесть учреждений, и пока ни одно из них не подготовлено к работе. Вчера подключено электроснабжение в детском саду села Первомайское. В Уссурийске из четырех пострадавших садиков не работает только один. Не готовы открыться также четыре колледжа, коррекционная школа-интернат», – отметила она.

В Хасанском районе восстановительные работы продолжаются в двух школах и одном детском саду поселка Барабаш, а также в детском саду и школе села Занадворовка. Из села Безверхово вчера катером вывезено четверо взрослых и 12 детей, которые отдыхали в местном лагере.

«Во всех учреждениях продолжается откачка воды из подвалов и просушка помещений. Планируем завершить эти работы к концу недели», – добавила Ольга Московкина.

Владимир Миклушевский поручил департаменту внимательно проверять состояние дошкольных учреждений, прежде чем открывать их для посещения детей.

«Все помещения должны быть тщательно подготовлены к приему малышей – просушены и убраны. Давайте ориентироваться на начало работы учреждений со следующей недели. Если необходима помощь в откачке воды и просушке, оперативно взаимодействуйте с Управлением МЧС – у специалистов есть необходимые насосы и тепловые пушки», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа муниципальный ЧС введен в Пограничном районе.

На сегодняшний день в Приморье остаются подтоплены 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, 577 жилых домов, 2 053 придомовых территории (плюс 361 придомовая за сутки), 12 социально значимых объектов. Повреждено 27 участков дорог, нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, перемытых участков нет. Продолжают функционировать четыре лодочные переправы. Развернуто пять ПВР, в которых размещены 160 человек. Частично отключены от электроэнергии 1 312 домов в шести муниципалитетах и четыре социально значимых объекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]