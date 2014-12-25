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Пенсии в ряде затопленных сел Уссурийска выплатят досрочно

Пенсии в ряде затопленных сел Уссурийска выплатят досрочно

Фото: vkirove.ru

В ряде населенных пунктов Уссурийского городского округа в Приморье из-за ухудшения транспортной обстановки досрочно выплатят пенсии за август, сообщает пресс-служба "Почты России".

"Эвакуированные и выехавшие из пострадавших районов жители смогут получить социальные пособия в почтовых отделениях до 21 августа или же в следующем выплатном периоде. Поступившие к выдаче почтовые отправления и денежные переводы будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца", - приводятся в сообщении слова директора Приморского филиала "Почты России" Сергея Калитина.

Во всех районах, пострадавших от наводнения, выплаты пенсий и пособий производятся по графику. Для своевременной доставки скорректированы почтовые маршруты, а также использованы дополнительные транспортные средства повышенной проходимости, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что от паводка пострадали почтовые отделения в селах Раздольное, Тереховка, Шкотово, Михайловка, Покровка, а также несколько отделений Уссурийска. В настоящее время в них ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия электричества и интернета почтовые отделения в районах, пострадавших от наводнения, работают в особом режиме.

После ливней в Приморье было подтоплено более 2 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 13,3 тыс. человек, повреждены дороги, паводком отрезан ряд населенных пунктов, где живут более 20 тыс. человек. Сейчас уровень воды постепенно снижается.

В понедельник в регионе введен режим ЧС. Всего за несколько часов там выпало полторы месячных нормы осадков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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