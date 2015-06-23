В Хасанском районе, где идет ремонт дорог, образуются огромные автопробки. Видеорепортаж Сергея Станчика
В Хасанском районе сейчас все силы брошены на восстановление проезда к этой территории. Пока здесь действует временная схема. Но вскоре дорожные бригады должны завершить ремонт трассы. Что уже сделано и что еще предстоит?
В Хасанском районе продолжают восстанавливать автомобильную дорогу: где-то расчищают от нанесенных ливнями камней и грунта, а где-то необходим более серьезный ремонт. Например, сюда КамАЗами свозят скальник для отсыпки. Из-за того что фактически свободна только одна полоса. Движение реверсивное. Сотрудники ГИБДД пускают машины то в одну, то в другую сторону. Из-за этого образовались заторы. Среди тех, кто вынужден стоять в пробках, немало людей со всего Дальнего Востока, в основном, это хабаровчане.
Напомним, после циклона автомобильное движение в Хасанском районе было приостановлено. Где-то дорогу затопило, где-то нанесло землю и камни, а где-то она и вовсе была разрушена.
Сейчас в ремонтных работах задействовано более 30 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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