В Хасанском районе сейчас все силы брошены на восстановление проезда к этой территории. Пока здесь действует временная схема. Но вскоре дорожные бригады должны завершить ремонт трассы. Что уже сделано и что еще предстоит?

В Хасанском районе продолжают восстанавливать автомобильную дорогу: где-то расчищают от нанесенных ливнями камней и грунта, а где-то необходим более серьезный ремонт. Например, сюда КамАЗами свозят скальник для отсыпки. Из-за того что фактически свободна только одна полоса. Движение реверсивное. Сотрудники ГИБДД пускают машины то в одну, то в другую сторону. Из-за этого образовались заторы. Среди тех, кто вынужден стоять в пробках, немало людей со всего Дальнего Востока, в основном, это хабаровчане.

Напомним, после циклона автомобильное движение в Хасанском районе было приостановлено. Где-то дорогу затопило, где-то нанесло землю и камни, а где-то она и вовсе была разрушена.

Сейчас в ремонтных работах задействовано более 30 единиц техники.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]