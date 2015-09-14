Уссурийский городской округ — одна из самых пострадавших территорий на карте края. До сих пор в водном кольце здесь остаются городские дороги, аварийные бригады восстанавливают электричество.

Один из наиболее пострадавших районов Уссурийска, так называемый «Пивзавод», улица Топоркова. Например, во дворе одного из домов автомобиль унесло на 150 метров в огород, снесло веранду и другие постройки. Здесь уже поработала комиссия для оформления заявлений на компенсации. За потерянный урожай пока полагается 10 тысяч рублей, за жилье — 25. Сейчас оформление заявлений проходит и в администрации Уссурийска. Пострадавшим надо предоставить техпаспорт на пострадавшие объекты, свидетельства о собственности, выписку из домовой книги и паспорта всех проживающих в доме.

Уссурийск окружен частными фермерскими хозяйствами, только в районе с. Степное более десяти хозяйств, которые полностью потеряли весь урожай. Кроме кормовых культур, полностью погибли посевы картофеля, свеклы, моркови. Пострадали именно те хозяйства, которые участвуют в сельскохозяйственных ярмарках. На данный момент от фермеров поступило 57 заявлений на компенсацию. Не все они застраховали свой урожай в связи с тем, что страховые компании отказываются страховать полевые угодья в Приморье. Затоплено в общей сложности почти 3800 га, предварительный ущерб по поступившим 57 заявлениям от фермеров оценивается в 151 млн. Тем временем вода уже освободила центр Уссурийска, но низины города до сих затоплены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]