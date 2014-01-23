Губернатор Приморья подписал постановление о выплатах пострадавшим от ЧС

Губернатор края Владимир Миклушевский подписал постановление об оказании адресной материальной помощи гражданам, чьи дома и земельные участки пострадали в результате ливневых дождей, подписал в среду, 9 августа.

Директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева отметила, что постановление об оказании адресной материальной помощи гражданам, чьи дома и земельные участки пострадали в результате ливней, сделан по аналогии с предыдущим годом.

«По 10 тысяч рублей гражданам будет выплачено за подтопленные земельные, придомовые, садовые и огородные участки, по 25 тысяч – за поврежденный дом», – доложила Лилия Лаврентьева.

Сейчас в пострадавших от дождей муниципальных образованиях уже начали работать комиссии по оценке ущерба.

«Перед комиссиями стоят задачи – проинформировать население о графике обследования пострадавших объектов – домов и земельных участков, оформить необходимые документы, подготовить списки на каждый вид выплат и направить их в территориальный отдел соцзащиты. Далее они передаются в департамент, у нас есть персонифицированная база данных, в которой вся информация размещается и ведется учет по каждому виду выплаты», – проинформировала руководитель ведомства.

Также будет проведена оценка подтопленных домов на предмет пригодности или непригодности для проживания.

Лилия Лаврентьева также отметила, что возглавляемое ею ведомство ведет работу по нескольким направлениям в рамках ЧС. Так, социальные работники в настоящее время обслуживают на дому более 700 человек в пострадавших от стихии районах Приморья.

«Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе по расчистке домов, откуда вода уже ушла, доставляют продукты, бутилированную воду. Продолжается также откачка воды из подвалов нескольких социальных учреждений, включая дома-интернаты для пожилых и инвалидов и детские социальные реабилитационные центры», – сообщила она.

Кроме того, Владимир Миклушевский поручил оказать помощь по ремонту подтопленных домов социально незащищенных категорий граждан, к которым относятся одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и матери-одиночки.

«Когда мы получим списки от муниципалитетов, проверенные нашими территориальными отделами, мы сопоставим их с нашей рабочей базой адресной социальной помощи, по которой ведется оказание социальной поддержки приморцам. В этой базе есть информация о каждом человеке, к какой категории он относится», – отметила Лилия Лаврентьева.

Напомним, о ситуации с паводком в Приморье Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина. Глава государства во вторник, 8 августа, провёл телефонный разговор с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Глава региона сообщил о том, какие меры принимаются для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, прошедшими в Приморье 7-8 августа, а также о помощи пострадавшему населению.

Также Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.

Владимир Путин поддержал обращение Губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.

Отметим, в Приморье из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа, режим ЧС муниципального уровня также введен в Пограничном районе края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]