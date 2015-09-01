На реке Раздольная идет интенсивный спад уровня воды

Паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья постепенно стабилизируется. На реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды, реки Казачка, Комаровка вошли в коренные берега, сохраняется подтопление пойм рек Борисовка, Раковка.

На реке Раздольная в районе Уссурийска спад уровня воды, уровни ниже отметки опасного явления. На реке Раздольная в Надеждинском районе в ночь на четверг прошли максимальные уровни дождевого паводка, отмечается спад уровня воды. 10-12 августа река Раздольная войдет в коренные берега.

На территории Михайловского района сохраняется подъем уровня воды — река Абрамовка на 0,6 м, в верхнем течении реки Илистая интенсивность подъема снизилась, на реке Осиновка отмечается спад уровня воды. Слой воды на поймах рек Абрамовка, Осиновка 0,2-0,6 м.

В нижнем течении реки Илистая на территории Черниговского района отмечается подъем уровня воды, подтоплена низкая пойма.

На остальных реках края наблюдаются колебания уровней воды. Реки в берегах.

Между тем, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморске МЧС, паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья остается напряженной. Сохраняются значительные затопления Уссурийска и участков трассы Раздольное—Хасан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]