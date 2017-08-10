Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке по пути в центр с Первой Речки
Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке на полосе по пути в центр с Первой Речки. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime, по предварительной информации, «Краун» начинал движение и намеревался поехать в сторону Дальпресса, «Аристо» шла на подъем, на скользкой дороге ее занесло и она лоб в лоб столкнулась с «Крауном».
Водителя «Аристо» и пассажирку «Крауна» забрали врачи скорой помощи, водитель «Крауна» от госпитализации отказался. После составления схемы ДТП, молодой человек направился в травмпункт. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Видео - dps_vl.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.08.2017 Пожилой водитель скончался прямо на дороге под Владивостоком
-
14.07.2017 Автомобилист попал в тяжелое ДТП в Приморье
-
01.06.2017 На приморской дороге «Тойота Королла» столкнулась лоб в лоб с УАЗом
-
10.02.2017 ДТП с переворотом произошло во Владивостоке
-
14.01.2017 ДТП спровоцировало огромную пробку во Владивостоке
-
13.01.2017 Тяжелое ДТП произошло в Хороле
Добавить комментарий