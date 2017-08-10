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Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке по пути в центр с Первой Речки

Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке по пути в центр с Первой Речки

Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке на полосе по пути в центр с Первой Речки. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime, по предварительной информации, «Краун» начинал движение и намеревался поехать в сторону Дальпресса, «Аристо» шла на подъем, на скользкой дороге ее занесло и она лоб в лоб столкнулась с «Крауном».

Водителя «Аристо» и пассажирку «Крауна» забрали врачи скорой помощи, водитель «Крауна» от госпитализации отказался. После составления схемы ДТП, молодой человек направился в травмпункт. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Видео - dps_vl.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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