На выходных в Приморье будут прохладные ночи и жаркие дни

10 августа погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. На большей части края погода без осадков, но в отдельных районах не исключены небольшие кратковременные дожди. На побережье местами туман. Температура воздуха +19…+28 °C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха +20…+23 °C.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится. Над Приморьем по-прежнему сохранится поле повышенного атмосферного давления. Осадков на большей части края не ожидается, но в отдельных районах не исключен небольшой дождь. На прибрежные районы будет выноситься слоистая облачность, появятся очаги моросящего тумана. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток, +19…+28 °C.

Во Владивостоке в пятницу облачная погода, утром местами туман, морось. Температура воздуха без существенных изменений, +20…+23 °C.

В эти выходные дни погоду в Приморском крае будет формировать антициклон. Он обеспечит спокойную, со слабым ветром погоду.

Осадков в Приморье не ожидается. Антициклональное поле и отсутствие облаков увеличат ночное выхолаживание, минимальная температура воздуха ночью +11…+17 °С, на востоке края +5…+10 °С.

Днем в континентальных районах края будет солнечно, на побережье будут очаги слоистой облачности.

Во Владивостоке облачно, днем с прояснением. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +22…+25 °С, в пригороде до +28 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]