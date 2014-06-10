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Телефонная связь восстановлена во всех районах Приморья

Телефонная связь восстановлена во всех районах Приморья

Фото: Администрация ПК

Мобильная связь восстановлена во всех муниципалитетах края, пострадавших от стихии. Фиксированную связь остается возобновить в пяти приморских населенных пунктах. Об этом доложили Губернатору края Владимиру Миклушевскому на заседании КЧС в четверг, 10 августа.

Как сообщила заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края Татьяна Потапова, связь восстановлена во всех населенных пунктах, пострадавших в результате удара стихии.

«В настоящее время населенных пунктов, в которых отсутствует какая-либо связь нет. По данным сотовых операторов, мобильная связь восстановлена везде. В пяти населенных пунктах отсутствует фиксированная связь. Это села Барабаш–Левада, Таловый, Садовый в Пограничном районе, село Синельниково в Октябрьском районе и село Занадворовка в Хасанском районе. Там продолжаются восстановительные работы», – доложила она, добавив, что при необходимости в населенные пункты будут переданы еще шесть спутниковых телефонов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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