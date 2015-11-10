Гражданин Китая пытался вывезти из России ордена, медали и документы советских времен

Уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина КНР, который пытался незаконно вывезти из России на родину культурные ценности в крупном размере.

Данный инцидент произошел на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни. Мужчина пытался незаконно переместить в багаже ордена, медали, знаки, а также различные документы советских времен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Антонину Лочилову, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

Согласно заключению эксперта, 10 орденов Отечественной войны, 9 орденов Красной звезды, орден «Мать-героиня», 2 ордена «Знак Почета», 2 ордена Ленина, 1 медаль «За отвагу», 2 медали «За оборону Ленинграда», 3 медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», 3 медали «За военные заслуги», 2 медали «За победу над Японией», 2 медали «XXX лет Советской Армии и Флота», 2 медали «За взятие Кёнигсберга», медаль «XX лет Рабоче-крестьянской Красной армии», а также 33 документа к государственным наградам, изъятые таможенниками, отнесены к культурным ценностям.

Помимо этого, культурными ценностями признаны грамота СССР о присвоении почетного звания «Мать-героиня» и личное дело подполковника советской армии, которые также оказались в багаже правонарушителя. Личное дело содержало архивные документы, охватывающие широкий исторический период, начиная с дореволюционного времени, включающий время революции 1917 года, Гражданской Войны, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления и эпохи социализма. Эксперты расценили документы как «рукописи, документальные памятники, архивные документы, созданные 50 лет назад и более», имеющие историческое значение.

Стоимость всего незаконно перемещаемого достояния составила 924 650 рублей.

За контрабанду культурных ценностей в крупном размере в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняется, где гражданин приобрел запрещенные к вывозу товары.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]