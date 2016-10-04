Приморские автодорожники продолжают восстанавливать разрушенные мосты на севере края после прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». Таких мостов семь. На одном из них в Кавалеровском районе побывал наш корреспондент.

Это сейчас она тихая и спокойная. Рыбаки чуть ли не вброд переходят Зеркальную в районе села Суворово, а в прошлом году после тайфуна «Лайонрок» в этом месте переправу полностью смыло. Протяженность моста составляла 84 метра. Новый строят такой же длины, но прочнее.

Старый мост на этом месте простоял всего 40 лет. По словам специалистов, конструкция была ненадежная — опоры-сваи просто забивали в дно.

Виталий Лимачко, бригадир мостостроительной организации: «Здесь буренабивные скважины. Бурятся до скалы, даже в нее заходят. Основание опор стоит на твердом грунте, который не провалится. И столбы, сами видите, 1350 см в диаметре. И армированные. Уже не унесет водой».

Новый мостовой переход имеет главную особенность — теперь ему не страшны ни селевые потоки, ни вырванные с корнями деревья во время половодья.

Александр Кочемиров, директор филиала «Северный» КГКУ «Примавтодор»: «Отличается от того, что был, уменьшенным количеством опор. Повышается водопропускная способность, уменьшается возможность возникновения заторов. Из-за этого был смыт предыдущий мост».

Оставшиеся детали от старого моста пошли на сооружение временной переправы. По ней пока передвигается транспорт в Суворово из Кавалерово и обратно.

Роман Воробей, местный житель: «Я вожу хлеб сюда три раза в неделю. И для меня мост важен. Тот старый был никакой. По-новому будет ездить не страшно, он надежный, долго будет стоять».

Уже полностью готовы опоры нового моста. В эти дни строители начнут укладывать первые пролетные балки. Кстати, раньше их приходилось закупать в соседних регионах, в этом году уникальные железобетонные конструкции начали изготавливать сами примавтодоровцы во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]