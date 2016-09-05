Более двух тысяч заявлений на получение помощи поступило от пострадавших в результате ЧС в Приморье

В Приморском крае начата работа по приему заявлений от граждан, чьи дома и земельные участки пострадали в результате ливневых дождей, прошедших в Приморье 7 и 8 августа. За помощью к краевым властям обратилось уже более двух тысяч приморцев. Об этом Губернатору края Владимиру Миклушевскому доложили на комиссии по ликвидации ЧС в четверг, 10 августа.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лавреньева, на сегодняшний день в муниципальных образованиях, пострадавших от непогоды, работают 40 комиссий по оценке ущерба. Главная задача специалистов – охватить все пострадавшие объекты и территории, оформить необходимые документы и подготовить списки на получение гражданами выплат из краевого бюджета.

«На данный момент уже поступило 1614 заявлений от граждан, у кого пострадали земельные участки, и 661 заявление от тех, у кого оказались подтоплены дома», – доложила она.

В настоящее время работа комиссий в районах продолжается. Специалистам было поручено активизировать работу по подготовке списков пострадавших, чтобы ускорить получение гражданами выплат.

Также было отмечено, что во Владивостоке центром социального обслуживания населения организована акция по сбору гуманитарной помощи для пострадавших.

«Автобусы во Владивостоке стоят возле гипермаркетов. Все желающие могут купить воду, памперсы, продукты питания длительного хранения и поставить в эти автобусы, которые потом доставят всё собранное нуждающимся», – сообщила Лилия Лавреньева.

Отметим, в среду, 9 августа, Губернатор края подписал постановление об оказании адресной материальной помощи гражданам, чьи дома и земельные участки пострадали в результате ливней. Согласно документу, пострадавшие получат по 10 тысяч рублей из краевого бюджета за подтопленные земельные, придомовые, садовые и огородные участки и по 25 тысяч – за поврежденные дома. Средства предназначены для частичного покрытия расходов на восстановление жилья.

Вместе с тем, оперативно собирается информация о пострадавших от наводнения для возможного возмещения ущерба за потерю имущества первой необходимости. Такие выплаты производятся за счет федерального бюджета. В прошлом году размер компенсаций составил 50 и 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в пострадавшем от стихии жилье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]