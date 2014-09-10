Ремонт дороги на Золотом мосту начнут в ночь на пятницу

Ремонт асфальтобетонного покрытия мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке начнется в ночь с 10 на 11 августа. Движение автомобильного транспорта по мосту не закроется, но будет ограничено. Водителей просят с понимаем отнестись к данной работе.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в соответствии с заключенным государственным контрактом обязанность по выполнению работ по содержанию искусственного сооружения лежит на подрядной организации АО «СпецСУ».

«Ремонт планируется начать 10 августа ориентировочно в 22.00, когда снизится интенсивность движения по мосту, и если позволит погода. Во время работы техники будут перекрываться одна-две полосы поочередно, сначала в сторону м. Чуркина, потом в сторону фуникулера. Скорость движения по мостовому переходу будет ограничена до 20 километров в час», – сообщили в департаменте.

Предполагается, что ремонт дорожного полотна Золотого моста будет завершен к концу августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]