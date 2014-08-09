Анонс на 11 августа
11-13 августа г. Владивосток, м. Кунгасный, площадки для пляжного волейбола. Турнир г. Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника.
11 августа во Владивостоке в 11.00 в гимназия № 2 пройжет «Зарядка со стражем порядка».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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