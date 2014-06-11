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Администрация Уссурийского ГО: Прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище не было

Администрация Уссурийского ГО: Прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище не было

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

В неофициальных источниках ведется активное обсуждение якобы прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище. «У нас шквал звонков, была паника у населения и все связано выдуманными и непроверенными новостями в соцсетях,- рассказал директор базы отдыха «Артол» Артур Мигашко, - в первые часы паводка был перелив через дамбу из-за обильных осадков, но дамба выстояла. При сходе воды пострадал  лишь мостик, расположенный на сооружении. Он разрушен. Также повалены опоры линий электропередач, вымыт грунт и дорога».

Он подчеркнул, что максимальный объем наполняемости водохранилища - шесть миллионов кубометров воды, но недавние проливные дожди были такой силы, что  даже заранее открытые шлюзы не спасли от перелива. Дамба  сдержала объемы воды», - отметил он.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Сергей Ефремов сообщил, что в случае прорыва дамбы, жители бы не пострадали, так как водохранилище имеет сельскохозяйственное назначение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Сейчас уровень воды в водохранилище ниже подпорного уровня. Очагов фильтрации не обнаружено, плотина в целостном состоянии, разрушений нет. Имеются промоины больших размеров на нижнем откосе плотины, разрушен паводковый водосброс. Для сброса воды были открыты задвижки донного водоспуска. Сооружение находилось до паводков в удовлетворительном состоянии.

Администрация Уссурийского ГО: Прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище не было

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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