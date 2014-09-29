Огромное изображение леопарда украсило здание на видовой площадке фуникулера

За Владивостоком следит леопард. Огромное изображение дикой кошки украсило здание на видовой площадке фуникулера. Работу выполнил известный южно-африканский художник Сонни. 10 августа автор завершил свой труд, поставив на нем автограф. Картина хищной кошки впечатляет не только размерами — а это 250 кв.м, — но и реалистичным исполнением. Граффитчику удалось бетонную стену сделать «мягкой», изобразив шерсть животного, а также передать грозный характер леопарда. На создание картины у Сонни ушло 7 дней, около 240 л краски. Это четвертая его работа в рамках проекта «До костей», который направлен на защиту исчезающих животных. Кстати, потеки на картине не случайны, а очень даже символичны.

Sonny, художник (ЮАР): «Это мой стиль — реалистичная картинка переходит в абстрактную. Так я показываю, что и сильная, грациозная кошка уязвима и может исчезнуть. Я благодарен приморским экологам, которые свозили меня в тайгу и показали места обитания хищника. Конечно, мы леопарда не встретили, но меня очень впечатлило это путешествие».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]