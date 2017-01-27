Подозреваемый в превышении полномочий вице-губернатор уволился из администрации Приморья
Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, подозреваемый в превышении полномочий, уволился по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона, передает "Вести: Приморье".
"Евгений Вишняков уволился по собственному желанию", отметили в пресс-службе, не уточнив дату увольнения чиновника.
Как сообщалось, 27 июля Фрунзенский районный суд поместил Евгения Вишнякова под стражу до 10 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий").
Других подробностей дела Вишнякова официальные источники до сих пор не сообщают.
Вишняков работал в администрации Приморья с 2015 года. В качестве вице-губернатора он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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