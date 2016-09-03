Размытые участки дорог продолжают восстанавливать в Приморье. СПИСОК

Ремонтные работы на поврежденных стихией участках дорог в районах Приморья продолжаются. Работают специальные комиссии по оценке ущерба, нанесенного транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, в Надеждинском районе обеспечено движение по временной схеме по главному маршруту трассы Раздольное–Хасан. Несмотря на наличие небольших переливов и повреждений дорожного полотна, проезд по одной полосе обеспечен на 6-ом, 9-ом и 25-ом километре.

К селу Тереховка сделан проезд со стороны Хасана. На 19-ом километре трассы восстановлен проезд по одной полосе к селу Оленевод. Движение осуществляется по временной схеме. Также восстановлен проезд к селу Тихое.

На 3-ем километре трассы Хабаровск–Владивосток–Алексеевка восстановлен проезд на мосту. На участке автомобильной дороги Раздольное–Хасан–Тихая ликвидирован размыв земляного полотна.

В Хасанском районе на 3-ем километре трассы Барабаш–Приморское–Перевозная–Безверхово восстановлен проезд до села Приморское. На 1-ом километре Раздольное–Хасан–Славянка восстановлено земляное полотно в районе водопропускной трубы.

В настоящее время на 5-ом и 6-ом километре автомобильной дороги Раздольное–Хасан–Безверхово отсутствует проезд из-за разрушения водопропускной трубы, ведутся восстановительные работы. На 12-ом километре подъезда к Провалово и на 1-ом километре подъезда к Гвоздево проезда нет.

В Уссурийском городском округе сохраняется тяжелая паводковая ситуация. Несмотря на подтопление дорог, восстановлен проезд по временной схеме по протяжению всей дороги Уссурийск–Пограничное–Госграница. Ведутся работы по восстановлению проезда по трассе Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Кроуновка. В четверг, 10 августа начнутся ремонтные работы на автомобильной дороге Уссурийск–Тереховка.

В Михайловском районе на трассе Михайловка–Дальнее восстановлены подпорные стенки, проезд осуществляется по временной схеме. Есть проезды к селам Некруглово, Зеленый Яр и Песчаное. К станции Дубининск отсыпано земляное полотно, проезд также по временной схеме.

Восстановлены подтопленные участки на дороге Михайловка–Турий Рог–Новошахтинск, на трассах Хабаровск–Владивосток–Песчаное и Осиновка–Кремово–Нефтебаза ликвидировано разрушение земляного полотна и восстановлено движение по временной схеме.

В Пограничном районе сохраняются подтопления земляного полотна автомобильных дорог. Из-за выхода воды на проезжую часть нет проезда к селам Духовское, Садовый, Нестеровка. На дороге Рубиновка–Госграница разрушено земляное полотно, нет проезда к Госгранице.

В Октябрьском районе на 2-ом и 3-ем километрах дороги Гранатовка–Синельниково разрушена труба, проезд возможен только по одной полосе. Ограничен проезд по дороге Галенки–Застава.

В Ханкайском районе вода продолжает прибывать, нет проезда к селу Мельгуновка. Приступить к восстановлению проезда на подтопленных участках рабочие смогут только после спада воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]