Обследовать пострадавшие от наводнения дома в Октябрьском районе Приморья начнут 11 августа

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел заседание краевой комиссии по ликвидации ЧС в Октябрьском районе в четверг, 10 августа. Это муниципальное образование меньше остальных пострадало от стихии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как обстоят дела после дождей, Владимир Миклушвеский проверил в трех селах Октябрьского района – Покровке, Струговке и Галенках. Губернатор, общаясь с местными жителями, рассказал, на какие выплаты смогут рассчитывать те, кто потерял урожай или спасал дом от воды. В Покровке – осмотрел пункт временного размещения, рассчитанный на 110 человек, но пока не востребованный – люди остались в своих домах.

Владимир Миклушевский по итогам осмотра констатировал, что ситуация в районе лучше, чем в других муниципалитетах, но рекомендовал главе района и всем службам не расслабляться – сейчас предстоит выплатить людям компенсации за понесенный ущерб и быть готовыми к очередным осадкам.

«Мы сейчас переходим к не менее важной стадии – выплате компенсаций людям за понесенный ущерб. Будем действовать так же, как в прошлом году. В 2016-м году выплатили гражданам 1,3 миллиарда рублей», – заявил Губернатор.

Как доложил в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин, на сегодняшний день в районе остаются частично подтопленными в семи населенных пунктах 79 придомовых территорий.

«Электроснабжение восстановлено, социальные объекты не подтоплены, отрезанных населённых пунктов нет. Местное население продовольствием и водой обеспечено. Медицинское обеспечение осуществляется в штатном режиме в стационарных медицинских учреждениях», – доложил директор департамента.

Глава района Октябрьского района Александр Камлёнок отметил, что в ближайшие два дня вода должна сойти со всех территорий. Более того, приняты в обработку первые заявления от граждан, собрано уже 320.

Владимир Миклушевский поручил не тянуть с этой работой и первую часть документов сразу же подавать в территориальный отдел соцзащиты.

«Мы эти списки будем объединять со списками из других районов, выпускать распоряжение на выплаты. Не накапливайте. То же самое касается и федеральных компенсаций», – обратился к главе района Губернатор.

Подворовой обход домов для оценки нанесенного ущерба начнется Октябрьском районе в пятницу.

«Девять комиссий уже сформированы, с завтрашнего дня начинаем обучение председателей этих комиссий и работу на территории. Планируем работать и выходные», – отметила глава Покровского сельского поселения Светлана Данилина.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что в период ликвидации ЧС – это правильный подход.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в четверг, 10 августа, посетит три муниципальных района края, попавших в зону подтопления после недавних дождей. Глава региона лично проконтролирует обстановку после прохождения стихии в Пограничном, Михайловском и Октябрьском районах.

В каждом из трех муниципальных районов Владимир Миклушевский проверит ход аварийно-восстановительных работ, как организована работа по развертыванию пунктов временного размещения, проведет заседание штаба комиссии по ликвидации ЧС.

Отметим, во вторник, 8 августа, глава региона уже побывал в Уссурийске, Хасанском и Надеждинском районах, которые также пострадали от сильных ливневых дождей.

Всего в Приморье из-за стихии пострадали семь муниципалитетов – Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Ханкайский, Михайловский районы и Уссурийский городской округ.

Всего для ликвидации ЧС в Приморье задействовано 2 342 человека, 415 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]