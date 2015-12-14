Сухпайки с наркотиками нашли полицейские во Владивостоке
Полицейские во Владивостоке перекрыли канал поставки наркотиков, спрятанных в коробке с сухими пайками, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
«Перекрыт канал поставки наркотиков. Установлен не только потенциальный сбытчик особо крупной партии, но и отправитель, который был привлечен к уголовной ответственности. Первореченский районный суд города Владивостока вынес обвинительный приговор жителю Владивостока за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что в 2016 году осужденный получил партию синтетических наркотиков с целью последующего ее сбыта. Около 500 граммов синтетического наркотика, спрятанного в коробки с сухими пайками, злоумышленник планировал распространять в Приморье, используя сеть Интернет и систему тайников», - рассказала Ирина Волк.
Для конспирации своей преступной деятельности мужчина использовал один из современных мессенджеров, а также подставных лиц, которые не догадывались о своей причастности к наркообороту.
После задержания подозреваемый признался в содеянном, его посадили под домашний арест. Однако в ходе следствия он покинул место проживания и скрывался в одной из гостиниц. Злоумышленник был задержан.
За приготовление к сбыту наркотиков он приговорен к лишению свободы на срок 6 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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