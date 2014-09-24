Российская команда победила в конкурсе "Морской десант"
Команда морских пехотинцев ВМФ России стала победительницей конкурса "Морской десант" Армейских международных игр. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"Судейская комиссия конкурса "Морской десант-2017" определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, заняв первое место, на втором месте команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье место поделили между собой команды морских пехотинцев Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов", - сообщил представитель ВВО.
Конкурс "Морской десант" проходил на полигонах Тихоокеанского флота в Приморье с 1 по 11 августа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Всего в нем приняли участие более 200 пехотинцев из России, Китая, Венесуэлы и Ирана.
Конкурс состоял из трех этапов: полосы препятствий, тропы выживания и эстафеты. Полоса препятствий представляла собой маршрут общей протяженностью 1200 метров, на котором расположены 20 препятствий - стены, заборы, рвы с водой, лестницы, здания. На тропе выживания длиной более 4 км участники не только преодолевали препятствия, но и соревновались в стрельбе по мишеням. По итогам двух конкурсов лидировала команда Китая, но российским пехотинцам удалось переломить ситуацию в эстафете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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