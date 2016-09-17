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На железной дороге в Хасанском районе идут восстановительные работы. Видеорепортаж Максима Каленника

Восстановительные работы ведутся уже четвертые сутки на дистанции в 52 километра. На хасанской ветке предстоит ликвидировать 200 подмывов пути. А еще восстановить четыре железобетонных моста. Высота пролетов этого перехода в районе Тереховки была 10 метров, но вода добралась и до них.

Людей и технику везли со всего региона. Ружино, Бикин, Уссурийск, Партизанск. На помощь приехали и военные железнодорожного батальона из Хабаровска.
Работать приходится в сложный условиях — в грязи и болотистой местности. Работы ведутся круглые сутки в две смены. Путейцы, военные и практически все руководство дороги сейчас буквально живет на станции Барановский в специально оборудованных жилых вагонах.

Восстанавливать придется многое. Пока о сумме ущерба никто не говорит. Все это будет подсчитано потом. Самое главное — как можно быстрее запустить движение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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