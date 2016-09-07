13 населенных пунктов освободились от воды за сутки в Приморье

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия стихии, обрушившейся на Приморье. В результате её разгула подтопленными остаются пять муниципальных образований – Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный муниципальные районы. За сутки вода ушла из 13 населённых пунктов, 652 домов, 5 социально значимых объектов. Остаются подтопленными 1019 придомовых территорий. Ситуация стабилизируется. На реках края отмечается спад уровней воды. Ещё 10 человек вернулись в свои дома. Сейчас в пунктах временного размещения остаётся 131 человек, в том числе 48 детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Восстановлено 17 участков автомобильных дорог. В настоящее время работы по восстановлению дорожного полотна ведутся на 40 участках. Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме. Подмытых участков нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]