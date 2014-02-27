Двое приморцев пойдут под суд за попытку продать шкуру амурского тигра
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Дальнереченского района, которые пытались продать шкуру амурского тигра.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, житель г. Дальнереченска хранил с целью сбыта в гараже шкуру амурского тигра, которую по его просьбе привез знакомый – второй фигурант по делу.
Злоумышленник намеревался сбыть шкуру тигра за 3,6 млн рублей. Продавец был задержан при попытке сбыта «товара» в феврале 2017 года.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд Дальнереченска.
Следует отметить, что ранее в этот же суд было направлено уголовное дело в отношении трех жителей края, которые, по версии следствия, причастны к незаконной добыче особи амурского тигра с использованием огнестрельного оружия на территории Дальнереченского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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