Вода в затопленных районах Приморского края постепенно начала спадать. Аварийно-восстановительные бригады приступили к ремонту пострадавших от стихии домов и социальных объектов. Спасатели вылетели в Хасанский район и Уссурийск, чтобы проконтролировать ситуацию.

С высоты птичьего полета отчетливо видно, что стихия оставила после себя разрушительный след. Первая точка посадки спасателей в Хасанском районе. Здесь последствия большой воды видны на каждом шагу: поваленные деревья и заборы, размытые дороги. Вера Иванова представить не могла, что затяжной дождь выльется в настоящее бедствие. Уровень воды достиг окон, многие вещи в буквальном смысле уплыли.

Вера Иванова, жительница п. Барабаш: «Дождь лил-лил, лил-лил. без конца, а потом вода неожиданно стала подниматься».

Вооружившись инструментами и спецтехникой, подразделения МЧС оказывают адресную помощь жителям Хасанского района. Чинят заборы и дворовые постройки, помогают просушивать дома от сырости и возвращать мебель на свои места. Заявки приходят каждый день. По минимальным подсчетам сотрудников МЧС, на полное восстановление потребуется еще месяц.

Антон Храмцов, старший сотрудник специализированной пожарной части г. Хабаровска: «Разрушения достаточно большие и достаточно серьезные. Т.к. в основном живут пожилые люди, помощь однозначно требуется. Это первая улица, мы еще даже до конца не дошли, даже половину улицы. Это только начало улицы, начало работ. В плане большого объема работ, оказания помощи».

В Уссурийском городском округе ситуация не такая тяжелая. Сейчас вода в реках нормализуется. В селах Кроуновка и Яконовка действуют лодочные переправы, чтобы перевозить местных жителей, доставлять питьевую воду и продукты питания. На территории муниципалитета также приступили к восстановлению пострадавшей инфраструктуры.

300 человек личного состава, 50 единиц техники. На территории Уссурийского ГО аварийно-восстановительные бригады приступили к ремонту социальных объектов после удара стихии. Всего их 18: это школы, детские сады и больницы. Полностью работы обещают завершить уже к концу этой недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]