«Вести: Приморье»: Первые туристы, воспользовавшиеся электронной визой, прибывают в Приморье
Теперь приехать в Приморье иностранцы могут по упрощенному визовому режиму. В крае запущена электронная виза в рамках Свободного порта Владивосток. Из каких стран ожидать наплыва туристов во Владивостоке? И сколько они могут гостить в крае — об этом в нашем репортаже в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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