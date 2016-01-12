«Вести: Приморье»: Первые туристы, воспользовавшиеся электронной визой, прибывают в Приморье

Теперь приехать в Приморье иностранцы могут по упрощенному визовому режиму. В крае запущена электронная виза в рамках Свободного порта Владивосток. Из каких стран ожидать наплыва туристов во Владивостоке? И сколько они могут гостить в крае — об этом в нашем репортаже в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]