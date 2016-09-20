Тепловые пушки доставлены в Хасанский район

В селе Барабаш Хасанского района приступают к просушке жилых домов. По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в муниципалитет доставлено 13 тепловых пушек. Еще 12 единиц оборудования направлено в Михайловский район. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Село Барабаш – один из наиболее пострадавших от ливневого дождя населенных пунктов Приморья. Вода здесь поднималась более чем на метр над поверхностью земли, в результате чего был полностью затоплен частный сектор по улице Суханова.

После того как вода спала, в район были направлены тепловые пушки, чтобы помочь населению восстановить жилые дома.

«Вчера мы вместе с главой муниципалитета и районным прокурором выезжали в подтопленные территории, встречались с населением. Основная проблема для людей сейчас – просушить свое жилье», – отметил вице-губернатор края Евгений Полянский, выехавший в Хасанский район для решения вопросов по ликвидации ЧС на месте.

Техника была доставлена в район в пятницу утром. В самое ближайшее время специалисты начнут просушку.

Еще 12 тепловых пушек по поручению Губернатора Владимира Миклушевского направлены в село Михайловка, также сильно пострадавшее в результате стихии.

«Технику передают из Лесозаводска, она будет доставлена сегодня в первой половине дня», – уточнил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин в пятницу, 11 августа.

Напомним, Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало семь муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский, Ханкайский, Пограничный и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]