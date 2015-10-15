Туша убитого тигра найдена в квартире жителя поселка Амгу
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» в квартире 42-летнего жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12 калибра, из которого, предположительно, убито животное», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый в незаконной охоте доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Установлено, что в лесном массиве у села Малая Кема, охотник застрелил тигра, тушу которого заморозил и спрятал в своём доме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По предварительному заключению специалистов заповедника «Сихотэ-Алинский», туша принадлежит годовалому амурскому тигру. Изъятые останки животного направлены на медико-биологическое исследование.
Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело.
За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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