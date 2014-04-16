В районе сквера имени Макарова во Владивостоке рабочие восстановили плитку

После прошедших ливней во Владивостоке на улице Набережной в районе сквера имени Макарова была деформирована часть покрытия из брусчатки. 10 августа представители муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провели здесь восстановительные работы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты демонтировали плиты брусчатки, после чего постелили новое песчано-цементное основание. После этого рабочие уложили демонтированные плиты на новое основание. Как отметили в «Содержании городских территорий», было переложено порядка 50 квадратных метров брусчатки.

Как сообщали ранее "Вести Приморье", в минувшие выходные неизвестные жители города попытались привлечь внимание коммунальщиков к разрушенному гранитному тротуар в районе памятника адмиралу Макарову во Владивостоке. Неизвестные лица выложили из вывалившейся плитки нецензурное слово(фото 4,5), обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]