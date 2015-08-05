Анонс на 12 августа

12 августа во Владивостоке отметят пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост». На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров. В связи с этим будет временно ограничено движения и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: с 14.30 до 16.00 по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а; с 14.30 до 16.00 по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.

12 августа во Владивостоке в 11.00 у памятника «Братская могила командира Красной Армии К.Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан» (ул. Лукоморье в районе дома № 4) состоится митинг, посвященный военным действиям 1938 года на озере Хасан.

12 августа в Находке в 18.00 на набережной отметят Всероссийский день физкультурника на спортивно-танцевальном фестивале «Ветер странствий».

12 августа в Находке в 14.00 на пляж Прикумск в микрорайоне Врангель пройдет фестиваль красок.

12 августа Приморский край. Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника.

12 августа г. Владивосток, акватория Амурского залива, парк Лазо (ост. Санаторная). Краевой фестиваль по гребле на лодках «дракон» и SUP-board, посвященный Дню физкультурника, с участием спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие в 10.00, старт в 10.30.

12 августа г. Владивосток, с/к «Чемпион-1» (ул. Гоголя, 41). Краевой фестиваль по мини-футболу, посвященный Дню физкультурника, с участием спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Начало в 09.00.

12 августа г. Владивосток, Центр уличного баскетбола «Спартак» (ул. Овчиникова, 34). Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Начало в 10.00.

12 августа с. Анисимовка (Шкотовский р-н). Велоспорт, маунтинбайк. Открытый Кубок Приморского края, кросс-кантри веломарафон «Петля Кангауза 2017».

12-13 августа г. Владивосток, СК «12 калибр», СК «Восток-Спортинг». Открытый Чемпионат Приморского края по стендовой стрельбе, лично-командный, 2-й этап.

12 августа — День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.

12 августа — День физкультурника в России.

12 августа — Международный день молодежи.

12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка «Курск».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]