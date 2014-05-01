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Пять лет назад был открыт Русский мост

Пять лет назад был открыт Русский мост

Фото: Википедия

12 августа во Владивостоке отметят пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров.

В связи с этим будет временно ограничено движения и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: с 14.30 до 16.00 по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а; с 14.30 до 16.00  по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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