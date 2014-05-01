Пять лет назад был открыт Русский мост
12 августа во Владивостоке отметят пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров.
В связи с этим будет временно ограничено движения и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: с 14.30 до 16.00 по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а; с 14.30 до 16.00 по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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