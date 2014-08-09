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В Находке пройдет фестиваль красок

В Находке пройдет фестиваль красок

Фото: KudaGo.com

12 августа в 14.00 жителей и гостей Находки приглашают на фестиваль красок.

Местом проведения одного из самых ярких событий лета-2017 станет пляж Прикумск в микрорайоне Врангель. В программе дня музыкальный марафон творческих коллективов Находки и Приморья, конкурсы от ведущих, дискотека, розыгрыш призов, в том числе цифровой техники от спонсоров. На праздник можно прийти всей семьей: для детей будут действовать игровые площадки. Главным украшением фестиваля, конечно, станет тысяча килограммов разноцветного пигмента. Фонтаны ярких красок взмоют в воздух, после чего на лицах и телах участников останутся оригинальные рисунки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Находки.

До пляжа Прикумск можно добраться на автобусе №26, следующего по маршруту «Автовозкал – поселок Первостроителей». В дневное время транспорт ходит каждые 40 минут. Вечером, с 18.00 до 21.00, автобус отходит из поселка Первостроителей каждый час.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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